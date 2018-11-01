Нічна стрілянина у самому центрі Бердянська. Чоловік із вогнепальної зброї розстріляв двох валютників. Постраждалі в лікарні в тяжкому стані. Більше подробиць у наших кореспондентів.

Сталось все ввечері біля одного з ломбардів на центральному ринку. Попередньо чоловік хотів обміняти гроші у незнайомців. Коли не вдалося зчинилася сварка із бійкою. А потім - і стрілянина.

"Приляж. Приляж може. - Я сейчас потеряю сознание".

Очевидці кажуть - навіть не відразу збагнули, що відбувається.

"Напарница сказала, которая работает ночью. Что слышала шум, хлопки. Но очень часто ночью бывает взрывают петарды. То есть она не подумала, что это выстрелы".

За неофіційними даними, конфлікт виник начебто через спробу обміняти фальшиві гроші. Так це чи ні - у поліції наразі не коментують.

"Это травмат, травмат. - Ну, я ж не вижу со стороны. -Не, травмат. - Дай бог чтобы травмат".

Унаслідок інциденту двоє чоловіків, які займались обміном валюти, дістали вогнепальне поранення черевної порожнини.

У лікарні і сам стрілець. Під охороною. Його затримали колеги постраждалих. Які при цьому його добряче побили.

"Він також у тяжкому стані? - Він не дуже в тяжкому стані. Але поки що він ще знаходиться у лікарні", - говорить Катерина Людвик, начальник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області.

Знову ж за неофіційною інформацією, стрілець мешканець Миколаївської області. Колишній військовий. Звідки в нього зброя, розбираються слідчі.