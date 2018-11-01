Браконьєрів чекають нові штрафи за вилов риби [ Редактировать ]
За рибу гроші і не мало тепер доведеться викласти охочим порибалити на зимувальних ямах. Сезонна заборона на вилов відсьогодні діє по всій Україні. Чого коштуватиме браконьєрам закинута сітка чи динаміт і скільки доведеться викласти за червонокнижну рибу - дивіться далі.
Відсьогодні у київського рибоохоронного патруля - гаряча пора. Риба залягає на зимівлю, а значить, стає легкою здобиччю для браконьєрів.
"Грубі порушення це у нас із застосуванням заборонених знарядь, вибухових знарядь отруйних речовин, електроструму, сітчастих знарядь лову", - говорить Юрій Яць, головний державний інспектор Київського рибоохоронного патруля.
"Якщо це сітка - масово знищується риба, а якщо драч - одну рибу може він підняти драчем, а іншу може пошкодити, порвати і на рибі з'являються хвороби і вона потом помирає", - пояснює Сергій Левченко, головний державний інспектор Київського рибоохоронного патруля.
Хороший кльов на зимувальній ямі влетить у копійчину. Рлітка - 85 гривень за хвіст, щука - 340, сом обійдеться у 425 гривень, судак потягне більш як на півтисячі. А найдорожчий вилов - традиційно - червонокнижний.
"Стерлядь прісноводна, яка за один хвіст сума збитків 48 тисяч", - говорить Юрій Яць, головний державний інспектор Київського рибоохоронного патруля.
Минулоріч рекордний штраф за незаконну риболовлю перевалив за 200 тисяч гривень. Браконьєра затримали на Канівському водосховищі. Той упіймав дві стерляді і понад тисячу штук плітки. Та затримати вдається не всіх.
"Коли бачать чи знають, що збитки будуть великі - риби багато - починають тікати".
У перший день заборони - браконьєрів ми не зустріли. За дрібні порушення - патрульні обмежуються попередженням.
"Добрий день! Щось ловиться? - Нє, вопще ноль! А у вас? - У нас тільки порушники! П'яти кілометрова зона, тому здвигаємся вниз… - Єсть!".
Заборона на вилов на зимувальних ямах триватиме до квітня. А "бум" порушень інспектори очікують взимку, коли річки будуть сковані кригою.
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