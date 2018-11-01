Меркель назвала самые важные реформы для Украины [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала три самых необходимых для Украины реформы.
Во-первых, по мнению Меркель, важно ввести эффективный механизм борьбы с коррупцией, передает "Европейская правда".
"Это одна из самых сложных проблем, которая не решается за один день", - сказала Меркель во время общения со студентами в Киеве 1 ноября.
Во-вторых, канцлер ФРГ считает важным наладить эффективную систему децентрализации.
"Не все в Украине может решаться из Киева. Украина - большая страна. Нужно дать ответственность мэрам, например, собирать налоги. Чтобы на местах не говорили, что если в Киеве плохо работают, то у нас нет ответственности", - сказала она.
Также важным она считает создание государственной основы для приватизации.
"Конечно, приватизация - не панацея... Но все же нужно больше приватизировать", - отметила она.
Отдельно Меркель подчеркнула важность реформы цен на энергоносители в рамках сотрудничества Украины с МВФ.
"Украина за последние годы достигла многого. Раньше она была зависима от России, а теперь развернулась в другую сторону и переориентировалась на иных партнеров. Это достижение, которое нельзя недооценивать", - подчеркнула канцлер.
До этого, на встрече с лидерами парламентских фракций в Киеве, Меркель высказала свое мнение о кредитах МВФ для Украины.
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