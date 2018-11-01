Військові запевняють, що загрози для людей та об'єктів інфраструктури немає

Масштабні військові навчання розпочалися на Херсонщині. Бойові стрільби та льотні випробування керованих ракет відбуваються на полігоні "Ягорлик".

У прес-центрі Командування Повітряних сил зауважили, що навчання проходять лише над відкритим морем і всі норми міжнародного права суворо дотримуться.

Доки триватимуть маневри повітряний простір України в цьому районі буде закритий. Військові запевняють, що загрози для людей та об'єктів інфраструктури немає.