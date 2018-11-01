На Херсонщині розпочали масштабні військові навчання [ Редактировать ]
Масштабні військові навчання розпочалися на Херсонщині. Бойові стрільби та льотні випробування керованих ракет відбуваються на полігоні "Ягорлик".
У прес-центрі Командування Повітряних сил зауважили, що навчання проходять лише над відкритим морем і всі норми міжнародного права суворо дотримуться.
Доки триватимуть маневри повітряний простір України в цьому районі буде закритий. Військові запевняють, що загрози для людей та об'єктів інфраструктури немає.
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