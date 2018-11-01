Зустрілась Ангела Меркель і з лідерами парламентських фракцій. Здебільшого говорили щодо сьогодення та майбутнє Донбасу. Зокрема, політики пропонували свої ідеї.

Так лідер "Батьківщини" запевнила, що в неї є читкій план відновлення тероторіальної цілісності держави. Свої пропозицій висловили і опозиціонери. А також подякували Німеччині за участь у врегулюванні конфлікту. Йошлося на перемовинах і про найболючіші соціальні питання.

Ангела Меркель порадила політикам не зловживати наданням субсидій, втім і на дешевий газ - не розраховувати. Проте, не всі присутні мають такі песимістичні настрої. Країна взяла курс на реформи.

І вони активно просуваються. Попри розбіжності в політичних поглядах. Серед таких - збільшення тарифів. Опозиція з цим категорично не погоджується. Про що її представники й заявили під час зустрічі.

"Моє прохання, стосовно вартості енергоносіїв, питання контроверсійне і суперечливе - навіть якщо є різні думки про ціни на енергоносії, не потрібно, щоб в населення виникало враження, що газ або нафту можна отримати за нульовим тарифом. Але якщо всі одержать субсидії, навіть ті, хто можуть собі дозволити платити, тут про успіх говорити не варто", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

"Мы без сомнения поддерживаем сотрудничество с финансовыми организациями. Но нужно быть реалистами. Когда выдвигают требования повысить цену на комтарифы - нужно понимать - люди бедны в стране. У них нет денег даже на еду. И любое повышение тарифов по решению сегодняшнего правительства приводит к обнищанию украинцев.

Я могу сказать о позиции нашей фракции, то, о чем я сказал. Мы благодарны госпоже Меркель за подписание минского протокола. Потому что он позволил остановить массовые убийства в стране. И открыл дорогу для массового урегулирования. Дальше, мы считаем, должны быть переговоры между украинской властью и всеми конфликтующими сторонами", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, лідер "Опозиційного блоку".