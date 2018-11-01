Представники "Опозиційного блоку" обговорили проблеми внутрішньо-переміщених осіб із делегатами ПАРЄ [ Редактировать ]
Понад півтора мільйона внутрішньо-переміщених осіб не можуть офіційно влаштуватися на роботу, голосувати на виборах та отримати пенсію. Ці проблеми переселенців обговорили представники фракції "Опозиційного блоку" та делегація групи соціалістів ПАРЄ.
За словами народного депутата Миколи Скорика, в парламенті немає політичної волі аби вирішити ці питання. Адже відповідні законопроекти не виносять на голосування в парламенті понад два роки.
"Наше государство сегодня не имеет политики в отношении данных лиц, как таковое, в то же время это люди которые особенно пострадали от тех событий которые у нас произошли в Крыму и на Донбассе. Очень важно, чтобы государство уделило внимание этому вопросу и наша политическая сила зарегистрировала целый пакет законопроектов, которые сейчас находятся в парламенте. Задача власти - ничего сложного - надо, по многим есть позитивное заключение профильного комитета, задача власти вынести в зал и поддержать своими голосами", - говорить Микола Скорик, народний депутат, фракція "Опозиційний блок".
"Внутрішьо-переміщені особи не в повному обсязі сьогодні насамперед реалізовують своє виборче право. Величезна проблема - більше мільйона людей громадян України, які не з власної волі вимушено покинули свої домівки, і вимушені жити в інших регіонах України не мають можливості повноцінно брати участь в місцевих виборах", - говорить Марина Ставнійчук, член Венеціанської комісії (2009 - 2013 рр.).
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