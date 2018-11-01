Другий офіційний. В Україну приїхала з візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель. Заради високого гостя частково перекрили центр столиці, а заходи безпеки посилили. Оскільки часу на переговори мало - лише один день - програма дуже насичена. З ким зустрілася пані канцлер і про що говорила - дивіться в нашому матеріалі.

Опівдні Ангела Меркель прилетіла до України. А вже за годину прибула до Маріїнського палацу, де її чекав президент України Петро Порошенко. Канцлер продемонструвала відому німецьку пунктуальність і не спізнилася ані на хвилину.

Другий офіційний і такий довгоочікуваний візит канцлера Німеччини відбувся у непростий для неї час. На початку тижня вона повідомила, що піде з великої політики. В грудні залишить посаду голови своєї партії ХДС. А у 2021 році й пост канцлера Німеччини. Але сьогодні усміхнена Ангела Меркель привіталася з військовими і сотнями журналістів, які чекали на неї на площі перед палацом. Після цього розпочалися офіційні перемовини з Петром Порошенком. Зустріч пройшла за зачиненими дверими.

Переговори тривали майже дві години. Головними темами розмови стали ситуація на сході України та виконання Мінських домовленостей. Однак навіть сам факт приїзду Ангели Меркель можна розглядати як потужний сигнал підтримки українців.

Анґела Меркель останні 13 років відіграє провідну роль не лише у Німеччині, але й в усьому Євросоюзі. Саме українське питання посіло ключове місце у роботі її команди на міжнародній арені. Меркель називають патроном Мінських домовленостей. Згадав про це й президент України Петро Порошенко на брифінгу після переговорів. В 2014 зустріч у Нормандському форматі тривала 19 годин і ті домовленості дали результат. він підсумував і цього разу зустріч з Ангелою Меркель була дуже продуктивною. Сама ж Меркель на брифінгу заявила, що угоди Мінська не виконуються, як слід.

"Пані канцлер є уособленням справжнього європейського політика. Ви вмієте побачити. де криється перспектива. І я вдячний, що таку перпективу ви побачили в Україні. Нам надзвичайно важлива чітко і скоординована робота на підтримку України в реформах, безпеки з боку ЄС. Я підтвердив відданість України Мінським домовленностям. І готовність України виконувати ті зобовязання, де треба забезпечити безпековий компонент Мінських домовленостей. Для того - щоб переходити до політичного компоненту", - говорить Петро Порошенко.

"Нажаль, Мінські домовленості не дотримуються. Якщо щось і відбувається, то по міліметру вперед, а час від часу стається і відхід назад. Тому Німеччина виступатиме за продовження санкцій", - говорить Ангела Меркель, федеральний канцлер ФРН.

Канцлер чітко дала зрозуміти - Німеччина під її головуванням буде продовжувати санкції проти Росії. Втім, саме сьогодні, у день візиту Меркель, Москва звапровадила обмеження проти 322 громадян України і 68 компаній. Санкції стосуються депутатів, бізнесменів, керівників відомств.

До списку, зокрема, увійшли старший син президента України Олексій Порошенко і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Водночас, сам Петро Порошенко не потрапив до списку. Експрерти пов'язують це зі звичайної санкційною практикою.

Керівники держав, що підлягаю обмеженням, до "чорного списку" не потрапляють. Прокоментував російський перелік і прес-секретар глави української держави. За словами Свтослава Цеголка, це визнання роботи президента і його команди з протидії російській агресі.

Після цього канцлер Німеччини зустрілася з прем'єр-міністром. Володимир Грйосман вкотре зауважив. що Німеччина - дуже надійний партнер. Оскільки підтримує реформу децентралізації і активно інвестує в Україну. Зараз товарообіг між обома країнами досяг 8-ми млрд. євро, а невдовзі ця цифра може сягнути 10 млрд.

"Ми концентруємося на фінансовій стабільності, економічному зростанні. І на цьому шляху німецький бізнес активніше приходить в Україну. А наша двостороння торгівля системно зростає. Думаю, що найближчими роками ми можемо вийти на обсяг 10 млрд євро двосторонньої торгівлі", - говорить Володимир Гройсман.

А після офіційних зустрічей канцлер вирушила на зустріч з молоддю до Національного університету імені Шевченка.

Виступ Меркель перетворився на справжню дискусію. Студенти - майбутні політологи. Юристи хотіли почути відповіді на ті запитання, які стоються долі самой Меркель і її Батьківщини після її виходу з великої політики.