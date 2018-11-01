На передовій сьогодні вісім обстрілів

На передовій сьогодні вісім обстрілів. Бойовики відкривали вогонь, зокрема, із заборонених калібрів. У районі Станиці Луганської наші армійці не стріляли у відповідь, аби не наражати на небезпеку цивільне населення.

А от біля Авдіївки зброю застосовували. Докладніше про ситуацію Геннадій Вівденко.

Протягом години в районі наших позицій під Горлівкою фіксували ворожий обстріл з міномету. Дякувати Богу не влучно. За характером вибухів бійці констатують 120-ий заборонений калібр.

"Та все что угодно работает. Начиная от 5:45 заканчивая тяжелой артилерией. Так что минские договоренности только мы соблюдаем. Остальное все на бумагах", - говорить Роман, війсковослужбовець.

Інтервали ворожих обстрілів змінюються. Окупанти чередують калібр та інтенсивність спроб ураження українських солдатів. Наші впевнені з того боку нова ротація російських кадровиків. "Працюють" дисципліновано та неочікувано.

"Некоторые заезжают, начинают более активно вести огонь. Но мы стоим на вершине. Им сложнее по нам попасть. Все пролетает в основном мимо", - говорить Андрій, військовослужбовець.

"Эти в ночное время постоянно устраивают какие-то провокации, только темнеет - начинают прострелы одной позиции второй. Вытаскивают нас на бой, но к сожалению или к счастью мы выполняем приказ - на провокации не поддаемся", - говорить Єгор, військовослужбовець-медик.

Умови бойових дій під Горлівкою дуже специфічні. Тут відкритий степ. Відкриті дистанції між ворогуючими сторонами. Тому кожна лісопосадка стає тут справжньою фортецею для українських бійців.

За минулу добу на цій ділянці противник провокативно застосував атаку бронетранспортера.

"Минулий противник вони були більш пасивними. Вчора виїжджав БТР і були постійні простріли по нас. Вони провокували нас на відкриття вогню ну прийняли таке рішення, що на провокації не піддамось", - говорить Владислав, офіцер.

Наші офіцери в цих траншеях впевнені: все знімалось на камеру з їх сторони. Для фіксації порушення українцями режиму тиші.

"Вже другий тиждень тут ведуться бойові дії кожен вечір тут обстріли з мінометів. стрілкотня. Дають гідну відсіч українці можете бути спокійні", - говорить Іванна Мороз, прес-офіцер.

"Это каждодневное. Это еждневные прострели линии из крупнокалиберных пулеметов. Преследуются несколько целей, как выявить наши огневые средтва и точки, так и создание психологического давления", - говорить Сергій, офіцер.

Тимчасово окупована Горлівка стратегічно знаходиться у напівкільці об'єднаних сил - це й дратує агресорів. Наші бійці в степу під Горлівкою запевняють: вимотуюча тактика противника марна. Тут стоять досвідчені бійці. Більшість з них має глибоку мотивацію та чималий воєнний досвід із початку бойових дій на Донбасі.