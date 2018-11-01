Харків буде боротися за право проводити Матч Суперкубка УЄФА. Заявку від Федерації футболу України та Харківської обладміністрації сьогодні прийняли в УЄФА. У лютому її мають затвердити. А з квітня по вересень Союз європейських футбольних асоціацій - повинен остаточно визначитися, в якому саме місті відбудеться матч.

Харків уже приймав Євро-2012, має гарну інфраструктуру та стадіон, де проводять чемпіонати єропейського рівня. В України три конкуренти. Заявки також подали Білорусь, Ірландія та Фінляндія. Матч відбудеться у серпні 2021 року.

"Ми, звичайно, будемо змагатися із дуже потужними конкурентами. Нагадаю, це три країни. Три столиці трьох потужних країн. Це Хельсинки Фінляндія, а також Північна Ірландія Белфест і Мінськ, Білорусія. Те, що Харків вже прийнято до цього списку, надзвичайно велика перемога. Впевнена, що спільними зусиллями разом із федерацією футболу ми будемо чітко і дуже наполегливо відстоювати свої позиції, щодо проведення тут такого високого рівня матчу", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.