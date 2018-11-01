Харків боротиметься за право проведення Суперкубку УЄФА [ Редактировать ]
Харків буде боротися за право проводити Матч Суперкубка УЄФА. Заявку від Федерації футболу України та Харківської обладміністрації сьогодні прийняли в УЄФА. У лютому її мають затвердити. А з квітня по вересень Союз європейських футбольних асоціацій - повинен остаточно визначитися, в якому саме місті відбудеться матч.
Харків уже приймав Євро-2012, має гарну інфраструктуру та стадіон, де проводять чемпіонати єропейського рівня. В України три конкуренти. Заявки також подали Білорусь, Ірландія та Фінляндія. Матч відбудеться у серпні 2021 року.
"Ми, звичайно, будемо змагатися із дуже потужними конкурентами. Нагадаю, це три країни. Три столиці трьох потужних країн. Це Хельсинки Фінляндія, а також Північна Ірландія Белфест і Мінськ, Білорусія. Те, що Харків вже прийнято до цього списку, надзвичайно велика перемога. Впевнена, що спільними зусиллями разом із федерацією футболу ми будемо чітко і дуже наполегливо відстоювати свої позиції, щодо проведення тут такого високого рівня матчу", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
по теме
Зинченко покинет "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно
Футболисту так и не удалось закрепиться в основном составе "горожан"
Взрывы в Одессе: в футболистов бросили взрывпакеты (видео)
В Одессе во время футбольного матча прогремели взрывы
Кубок Украины по футболу: результаты матчей 1/8 финала
Определились команды, которые продолжат борьбу за трофей
Самые страшные авиакатастрофы со спортсменами на борту
Ужасные аварии унесли жизни спортсменов более двух десятков команд