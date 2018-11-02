В пятницу, 2 ноября, почти по всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха немного понизится и ожидается ночью в восточных регионах 2-4° тепла, а днем в большинстве областей воздух прогреется до 13°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью в восточных регионах 2-4° тепла, в большинстве областей 6-9° по Цельсию. Днем прогнозируется 10−14°, в южных областях - 11-18°.

Погода в Киеве 2 ноября ожидается солнечная, возможна облачность. Температура воздуха ночью 5-7°, днем 10-12°.

Во Львове синоптики обещают завтра днем дождь, ночью без осадков. Столбики термометров покажут 7-9°, днем 14-16° тепла.

В Одессе в пятницу солнечно. Ночью воздух прогреется до 8-10° тепла, днем ожидается 16-18° по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки ожидается хорошая погода. Ночью воздух прогреется до 6-8 тепла°, днем 11-13°.

В Харькове завтра сухо и солнечно. Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 10-12°.

В Карпатах 2 ноября осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 7-11°, днем 14-21° тепла.

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