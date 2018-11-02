На кордонах ЄС туристів перевірятимуть на детекторі брехні [ Редактировать ]
На в'їзді до Європи туристів перевірятимуть на детекторі брехні.
Запитання мандрівникам ставитимуть роботи, оснащені спеціальною програмою. Наприклад, можуть поцікавитися, що лежить у валізі. При цьому програма проаналізує вираз обличчя людини. Якщо виникне підозра - туриста направлять до прикордонників.
Цю систему тестуватимуть на кордонах Угорщини, Латвії і Греції півроку. У попередніх експериментах машина мала рацію у 76 відсотках випадків.
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