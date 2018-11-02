За рибу - гроші... і немалі - тепер доведеться викласти охочим порибалити на зимувальних ямах. Сезонна заборона на вилов від 1 листопада діє по всій Україні. Чого коштуватиме браконьєрам закинута сітка чи динаміт і скільки доведеться віддати за червонокнижну рибу - дізналася Поліна Спасенко.

У київського рибоохоронного патруля - гаряча пора. Риба залягає на зимівлю, а значить, стає легкою здобиччю для браконьєрів.

"Грубі порушення це у нас із застосуванням заборонених знарядь, вибухових знарядь отруйних речовин, електроструму, сітчастих знарядь лову", - повідомив Юрій Яць, головний державний інспектор Київського рибоохоронного патруля.

"Якщо це сітка - масово знищується риба, а якщо драч - одну рибу може він підняти драчем, а іншу може пошкодити, порвати і на рибі з'являються хвороби і вона потом помирає", - розповідає Сергій Левченко, головний державний інспектор Київського рибоохоронного патруля.

Хороший кльов на зимувальній ямі влетить у копійчину. Плітка - 85 гривень за хвіст, щука - 340, сом обійдеться у 425 гривень, судак потягне більш як на півтисячі. А найдорожчий вилов, традиційно - червонокнижний.

"Стерлядь прісноводна, за один хвіст сума збитків - 48 тисяч", - поперджає Юрій Яць, головний державний інспектор Київського рибоохоронного патруля.

Минулоріч рекордний штраф за незаконну риболовлю перевалив за 200 тисяч гривень. Браконьєра затримали на Канівському водосховищі. Той упіймав дві стерляді і понад тисячу штук плітки. Та затримати вдається не всіх.

"Коли бачать, чи знають, що збитки будуть великі - риби багато - починають тікати".

У перший день заборони браконьєрів ми не зустріли. За дрібні порушення патрульні обмежуються попередженням.

"Добрий день! Щось ловиться? - Ні, взагалі ноль! - А у вас? - У нас тільки порушники! П'ятикілометрова зона, тому здвигаємося вниз".

Заборона на вилов на зимувальних ямах триватиме до квітня. А "бум" порушень інспектори очікують взимку, коли річки будуть сковані кригою.