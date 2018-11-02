В Україні вшановують пам'ять жертв Батуринської трагедії [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні День пам'яті - 310 років Батуринської трагедії. Саме цього дня 1708 року московські війська захопили і знищили столицю гетьмана Івана Мазепи - Батурин.
Тоді вирізали всіх містян, незалежно від віку й статі, за різними оцінками - від 11 до 15 тисяч людей. Саме місто було розграбоване, а потім, за наказом Меншикова, спалене.
В історію України ці події увійшли під назвою "Різанина в Батурині".
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