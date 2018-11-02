У США вперше за 5 років відбулася страта на електричному стільці. Жертвою став 63-річний Едмунд Загорськи. Злочинця засудили до смертної кари за вбивство двох людей, які хотіли придбати у нього наркотики.

Загорськи сам попросив суд замінити ін'єкцію на електричний стілець. Такий спосіб він уважає швидшим і безболіснішим. Стратили його у в'язниці штату Теннесі. Електричний стілець тут не використовували з 1960 року.