У США злочинець відмовився від смертельної ін’єкції [ Редактировать ]
У США вперше за 5 років відбулася страта на електричному стільці. Жертвою став 63-річний Едмунд Загорськи. Злочинця засудили до смертної кари за вбивство двох людей, які хотіли придбати у нього наркотики.
Загорськи сам попросив суд замінити ін'єкцію на електричний стілець. Такий спосіб він уважає швидшим і безболіснішим. Стратили його у в'язниці штату Теннесі. Електричний стілець тут не використовували з 1960 року.
по теме
Підозрюваному у масових вбивствах висунули 44 звинувачення
27 жовтня Роберт Бауерс відкрив вогонь у синагозі під час суботньої молитви - при цьому вигукував антисемітські лозунги
В тюрьме убили легендарного гангстера
В американской тюрьме убили гангстера, история которого вдохновила голливудских режиссеров на создание известных фильмов
Стрілянина у США: нападнику на синагогу загрожує смертна кара
Президент США Дональд Трамп сьогодні прибуде до Піттсбурга, штат Пенсильванія, де в одній із синагог сталася стрілянина
Стрельба в синагоге США: что стрелок выкрикивал перед кровавой расправой
В результате стрельбы погибли 11 человек
Від Саудівської Аравії вимагають розслідувати вбивство журналіста
Вбивство журналіста Джамаля Хашогджі розділило світ. Частина країн засудила цей злочин і погрожує санкціями Саудівській Аравії. Інші воліють заплющити очі на гучну справу. Хто на чиєму боці?