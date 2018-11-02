Димитриевская родительская суббота: что обязательно нужно сделать женщинам 3 ноября [ Редактировать ]
Димитриевская родительская суббота день, когда православные христиане вспоминают и поминают усопших. В такие дни очень важно соблюдать все правила и традиции.
Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота последняя в этом году, поэтому обязательно сходите в храм и поставьте свечи за упокой своих близких. Считается, что это непростой день, в это день души спускаются на землю, поэтому важно угодить им и не разгневать, для этого важно знать определённые правила и традиции.
Что нужно сделать в Димитриевскую родительскую субботу?
- В этот день обязательно сходите в церковь и поставьте свечи за упокой души умерших родственников.
- В Димитриевскую родительскую субботу принято ходить на кладбище, навести на могиле порядок, принести свежие цветы и помолиться за упокой души.
- В родительскую субботу также принято раздавать сладости, булочки и хлеб бедным и нуждающимся, чтобы они помолились за душу вашего покойного родственника.
- В Димитриевскую субботу после богослужения проводят поминальный обед и накрывают богатый стол. На столе обязательно должны быть блюда, которые при жизни любили покойные.
- Обязательно на столе должны быть пироги с разными начинками, наши предки считали, что это может порадовать и задобрить душу умершего.
- Во время обеда нужно обязательно поставить на стол еще одну тарелку, в которую родственники складывали по ложке еды. Эту тарелку оставляли на ночь, чтобы душа усопшего могла прийти и пообедать вместе с семьей.
- В этот день об умершем можно говорить только хорошее, делиться теплыми воспоминаниями и историями, связанными с ним.
- В родительскую субботу нужно провести в доме генеральную уборку, а потом хорошо вымыться.
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