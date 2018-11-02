В Одессе родился жирафенок: первые фото малыша [ Редактировать ]
В ночь с 29 на 30 октября в Одесском биопарке родился жирафенок, которого назвали Арсентий. Малыш стал первым жирафом, который родился на юге Украины и всего второй и в стране, сообщает "Думская".
Новорожденный весит около 50 кг веса и 1,75 метров роста, каждый день прибавляя по 2,5 см. Жирафы Ротшильда - самые высокие из всех жирафов и самые высокие млекопитающие в мире: их рост может достигать 6 м.
В дикой природе осталось менее 700 особей, и более 450 жирафов Ротшильда обитают в зоопарках. Жирафы живут 20-27 лет в зоопарках и 10-15 лет в дикой природе.
Ранее огромный мейн-кун покорил выставку котов.
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