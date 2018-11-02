Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро пятницы, 2 ноября, понизился по сравнению с 1 ноября на 0,69 коп. до 28,2591 UAH/USD, курс покупки - на 5,47 коп. до 27,9591 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,38 коп. до 31,7538 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,02 коп. до 32,3372 UAH/EUR.

Ранее мы писали о том, что курс биткоина вернулся к росту.