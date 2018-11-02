Ананас обладает противовоспалительными свойствами, защищает организм от свободных радикалов и борется с простудой и гриппом, сообщает healtystyle.

Ананасы богаты на витамин С, который защищает организм от свободных радикалов - веществ, атакующих здоровые клетки в организме. Витамин С, содержащийся в ананасах, является самым важным антиоксидантом, чтобы помочь в борьбе с болезнями, перечисленными выше. Кроме того, он поддерживает иммунную систему и борется с простудой и гриппом.

Повышает энергию

Ананас является отличным источником марганца, минерала, необходимого для некоторых ферментов, ответственных за повышение энергии. Существует также хорошая доза тиамина (витамин В1), который также поддерживает производство энергии.

Защищает глаза

Этот фрукт очень благотворно влияет на здоровье глаз, защищая их от болезней, связанных с возрастом. Было доказано, что ежедневное употребление ананаса (и других фруктов, богатых антиоксидантами) значительно снижает риск развития макулярной дегенерации.

Противовоспалительные свойства

Ананас содержит фермент бромелайн. Он обладает противовоспалительным свойством и уменьшает отёчность. Помогает в лечение синусита, боли в горле, артрите и подагре. Однако для того чтобы получить больше полезных свойств ананаса, ешьте его между приёмами пищи.

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