В Киеве часть города осталась без холодной воды из-за повреждения сети.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

"По состоянию на 10:00 2-го ноября аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской", - говорится в нем.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Михаила Бойчука 29, 31;

ул. Кирилловская, 24А;

ул. Дашавская, 24Д;

ул. Полевая, 24.

Отмечается, что ориентировочно ликвидация повреждений займет сутки.

Читайте также: в Горловке тысячи людей остались без воды