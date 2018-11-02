Авария в Киеве: часть улиц остались без воды [ Редактировать ]
В Киеве часть города осталась без холодной воды из-за повреждения сети.
Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
"По состоянию на 10:00 2-го ноября аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской", - говорится в нем.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Михаила Бойчука 29, 31;
- ул. Кирилловская, 24А;
- ул. Дашавская, 24Д;
- ул. Полевая, 24.
Отмечается, что ориентировочно ликвидация повреждений займет сутки.
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