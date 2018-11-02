Смертельное ДТП в Китае произошло из-за драки пассажира с водителем, сообщает BBC со ссылкой на полицию. Автобус упал в реку с 50-ти метрового моста в китайском городе Чунцин.

В полиции рассказали, что жуткая авария произошла из-за пассажирки, которая набросилась на водителя. Зачинщица драки - 48-летняя женщина по фамилии Лю - устроила скандал, потому что водитель не остановил автобус на ее остановке.

​Согласно полицейскому отчету, она ударила водителя мобильным телефоном после того, как он отказался остановиться и открыть двери, чтобы она могла выйти из автобуса. На видео пассажирка бьет водителя, и он тоже отвечает ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выезжает на встречную полосу и пробивает ограждение моста, после чего запись обрывается.

Смертельное ДТП в Китае произошло в воскресенье, в результате чего погибли 13 человек.