Автобус попал в смертельное ДТП из-за драки пассажира с водителем [ Редактировать ]
Смертельное ДТП в Китае произошло из-за драки пассажира с водителем, сообщает BBC со ссылкой на полицию. Автобус упал в реку с 50-ти метрового моста в китайском городе Чунцин.
В полиции рассказали, что жуткая авария произошла из-за пассажирки, которая набросилась на водителя. Зачинщица драки - 48-летняя женщина по фамилии Лю - устроила скандал, потому что водитель не остановил автобус на ее остановке.
Согласно полицейскому отчету, она ударила водителя мобильным телефоном после того, как он отказался остановиться и открыть двери, чтобы она могла выйти из автобуса. На видео пассажирка бьет водителя, и он тоже отвечает ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выезжает на встречную полосу и пробивает ограждение моста, после чего запись обрывается.
Смертельное ДТП в Китае произошло в воскресенье, в результате чего погибли 13 человек.
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