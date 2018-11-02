"Дизель шоу" объявили о туре после гибели Поплавской [ Редактировать ]
Участники "Дизель шоу" отправятся в тур в память о Марине Поплавской. Актеры выступят с концертами в нескольких городах, в том числе и в Киеве, говорится в сообщении группы в Facebook.
В связи с аварией, в которой погибла актриса Марина Поплавская, даты тура были перенесены на 2019 год. Выступление студии в столице пройдет во Дворце "Украина" по адресу Большая Васильковская, 103.
Любовь и внимание, поддержка и просьбы продолжать стали очень важными причинами для актеров собраться с силами, говорится в сообщении . Тур стартует 31 января в Полтаве, в Киеве же концерт пройдет 26 февраля 2019 года. Главный хэштэг этого выступления - #МаринаСнами.
20 октября автобус с участниками "Дизель шоу" попал в смертельное ДТП, в результате которого погибла актриса Марина Поплавская.
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