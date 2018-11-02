В осеннее время, когда становится меньше солнечного света и наступают холода, часто отмечается отсутствие энергии и постоянная усталость.

Пять простых советов о том, как стать энергичнее, публикует znaj.ua.

1. Каждое утро съедайте здоровый завтрак. Даже если вы опаздываете, даже если есть совсем не хочется - у вас должна быть цель "завтракать каждое утро". Это поможет снизить уровень стресса, и энергии заметно прибавится.

2. Ешьте каждые 3-4 часа. Даже если кажется, у вас ну ни минуточки в графике дня нет, вы заблуждаетесь. Вместо того чтобы есть 3 раза крупными порциями, стоит есть каждые 2 часа несколько фруктов, или же другую здоровую пищу, которая будет держать вас в тонусе.

3. Не ешьте тяжелую пищу. Пожалуй, самым тяжелым, что вы должны съедать за день, должен быть завтрак. Обед должен быть легким, а ужин - чем-то средним. И это очевидно, ведь завтрак дает энергии на целый день, а ужин лишь утоляет голод и создает эффект сытости.

4. Не пейте алкоголь перед сном. Мысль о том, что "стаканчик вина не повредит" - ошибка и заблуждение. Алкоголь вмешивается в естественным ритм сна. Да, кому-то проще заснуть, если предварительно выпить - но сон будет недостаточно глубоким и куда выше будет вероятность проснуться среди ночи.

5. Не ешьте перед сном острую или тяжелую пищу. Вообще-то говоря, за 2-3 часа перед сном стоит сделать последний прием пищи. Если голод не отступает - легонько перекусывать.

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