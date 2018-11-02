Її візит тривав лише один день, але був таким насиченим

Ангела Меркель побувала у Києві. Вперше з 2014 року. Одразу після заяви про те, що йде з політики. І це станеться у наступні три роки. Так, справді, епоха Меркель закінчується. Але поки що саме вона - головний політик Європи.

Її візит тривав лише один день, але був таким насиченим. Перемовини з президентом, прем'єром, представниками політичних сил у Верховній Раді, зустріч зі студентами...

Примітно, що саме в день візиту Меркель до Києва в Москві вирішили оприлюднити свій санкційний список проти українців. Чи намагалися збити медійний ефект від Меркель? Можливо. Але все ж саме її візит став головною темою в Україні цього тижня. Про що говорили з канцлеркою? Давайте подивимось.

Канцлер Німеччини та найвпливовіший політик Європи. Ангела Меркель - один день в Україні.

Найперше у програмі візиту зустріч із українським президентом. Тем для перемовин дуже багато. Війна на Донбасі, миротворці, Мінські домовленості та санкції проти Росії.

"Україна виконує своє обов'язки і Німеччина буде на боці України. Зараз в нас немає стабільного перемир'я. На жаль, Мінських домовленостей не дотримуються. Якщо щось і відбувається, то по міліметру вперед, а час від часу стається і відхід назад. Тому Німеччина виступатиме за продовження санкцій", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

"Я навів нові незаперечні російських злочинних дії проти України, передав відповідні документи. Водночас, підтвердив відданість України Мінським домовленостям і готовність виконувати ті зобов'язання, де треба забезпечити безпековий компонент Мінських домовленностей - для того, щоб переходити до політичного компоненту", - говорить Петро Порошенко.

І від війни до її наслідків. Про гуманітарну ситуацію на Сході Меркель говорить з президентом, а вже пізніше з прем'єром.

"В плані гуманітарної допомоги - ми найбільший донор. Нам вдалося пом'якшити наслідки жахливого конфлікту, наприклад, через гуманітарне розмінування в 2014 році. Бундесвер лікує понад 110 поранених солдатів. Ми будемо це робити й надалі", - говорить Ангела Меркель.

Меркель чітко дає зрозуміти, що в пріоритеті для неї - мирне майбутнє України. Відновлення доріг та будинків на сході, будівництво житла і навіть навчання української молоді. На це Німеччина дає понад 85 мільйонів євро.

"Економіка України дає дуже важливий сигнал щодо відновлення. Але ми розуміємо, що нам потрібно швидше зростати для того, для того, щоб економіка стала більш сильною. Дуже важливо відзначити, що на цьому шляху німецький бізнес все активніше приходить працювати в Україну", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Візит Ангели Меркель дуже насичений. Розписаний буквально похвилинно. Зустріч за зустріччю: наступна у парламенті. Переговори зі спікером та лідерами фракцій. Потім університет Шевченка і київські студенти.

"Якби були прем'єр-міністром України, які три найважливіші реформи Ви б б запровадили? - Важливо запроваджувалися правильні і болісні реформи. Перша реформа - це боротьба з корупцією. Друге: не все можна в країні вирішувати з Києва. Україна - це величезна країна. Необхідно передати відповідальність мерам, громадам і також дати можливість збирати податки, щоб була конкуренція між регіонами", - відповіла на запитання Меркель.

Майбутні політологи, юристи і перекладачі - вони не боялися ставити питання, яких уникають політики. Про те, як швидше повернути Донецьк та Луганськ - питає студент з Донбасу.

"Досягти перемир'я, насамперед. Потім підготувати вільні розумні місцеві вибори. За допомогою спостерігачів ОБСЄ. Усі партії мають брати участь. А голосувати повинні всі мешканці Донбасу. Головна мета, щоб Україна отримала доступ на всю свою територію - до кордону з Росією", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Наостанок порада від Меркель: не звинувачувати інших у тому, що відбувається в Україні. І брати ситуацію в свої руки.