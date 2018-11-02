Сотні лікарів "швидкої" щороку стають жертвами нападів пацієнтів. От лише кілька днів тому у Чорноморську виїзд бригади на виклик закінчився жорстоким побиттям. У фельдшера - струс мозку та численні забої, у водія забої та садна голови. Як запобігти таким нападам? І чому ця проблема не вирішується роками? Давайте подивимось.

Звичайний день звичайного українського міста. Запоріжжя. Щодоби тут на "бойовому" чергуванні кілька десятків бригад швидких. Викликів сотні. І кого рятувати - тяжкохворого пенсіонера, наркомана чи психічно-нестабільну людину медик не обирає.

Їхати рятувати, натомість рятуватися самим! Ситуація хоч й екстремальна, та, на жаль, доволі часта. Олександр за кермом карети швидкої вже 24 роки. Каже, часу забракне - усі випадки розповісти!

"Стоим на вызове, бежит человек средних лет. Машина у нас открыта. Заскакивает в машину и толпа нам начинает стекла бить и кричать отдайте нам его", - говорить Олександр Ільїн, водій швидкої.

Медикам погрожують, беруть у заручники і навіть б'ють! Як у Запоріжжі навесні цьогоріч. Тоді бригада швидкої мала госпіталізувати жінку з відкритим переломом. Та на заваді стали п'яні родичі, які навіть розправою погрожували!

"Когда я стояла вот так этот мужчина был со мной одного роста, ну он двинул, я от летела от сюда. Он очень крупный как медведь, он вообще был не в адеквате".

Троє нетверезих неадекватів розпускали руки і всі гуртом намагалися залізти в машину. Довелося викликати поліцію.

"Вот это мой фельдшер, которая была со мной. Вот девочка. Посмотрите - вот эти преступники которые напали вдвоем. Меня 1,64 метра и у нее 1,64, по 65 килограм. Два против вот этого быдла".

"Нам регулярно приходится сталкиватся с возбужденными, агресивными пострадавшими, связано это чаще всего с алкогольным опянением или наркотическим. Вот. Иногда выезжаем к психбольным. Полицию вызываем, ну, примерно раз в неделю. Точно", - говорить Анатолій Сидоренко, перший заступник Незалежної профспілки медичних працівнників України.

І це не лише запорізька статистика! Напади на медиків по всій Україні! Останній резонансний випадок у Черноморську. Неадекватний нападник і двое постраждалих - фельдшер та водій.

"Ну, в основному це алкоголь все-таки перша причина, коли декілька людей в алкогольному сп'янінні вони починають кидатися на бригаду: біжіть туди, робіть те, несуть хворого, бувало таке що й погрожували ножем", - розповідає Яніна Пушніна, медик бригади швидкої допомоги.

Проти ножів буйних пацієнтів у медиків лише інстинкт самозбереження та "кнопка sos". І жодних спецзасобів при собі. Бо закон не дозволяє.

"Ось в нас в машині тривожна кнопка червона, яку може натиснути водій, або член бригади в будь-який випадок, якшо буде ситуація нападу".

Сповістити про небезпеку можна не лише в кареті, а й через мобілку.

"Для кожної бригади є телефони на які приходять виклики. На смартфоні у нас є кнопка тривоги. Натискаючи цю кнопку у нас спрацьовує сигнал тривоги у диспетчера нашого відділення та у поліції".

"Бачите, ось тривога надійшла. Потім підстанція зв'язується з бригадою і запитує чи дійсно це тривога спрацювала, чи просто вони випадково натиснули на кнопку?".

Це одна з 17 диспетчерських столичного Центру медицини катастроф. За добу у Києві надходить до п'яти тисяч викликів. На електронному табло інформація про виїзди змінюється щокілька секунд.

"Ось оранжевий колір - це ті бригади, які на виклику. Синій колір - ті бригади, які тимчасово не готові до виконання викликів".

А ті, хто готові і вже виїхали - фіксуються режимі реального часу.

"Ми бачимо, в скільки вони виїхали, в скільки доїхали і що вони зараз роблять".

"За дев'ять місяців цього року в нас було 13 нападів на працівників наших бригад. За минулий рік було таких випадків 15. Були випадки, коли наші працівники були госпіталізовані із струсом головног мозку", - говорить Анатолій Рогов, завідувач дитспетчерського відділу центру екстренної допомоги та медицини катастроф Києва.

Та це лише статистика однієї лікарні! А загалом за останні п'ять років в Україні від нападів постраждали майже півтисячі лікарів! Це лише офіційні дані. Адже медики не завжди скаржаться до поліції. Кажуть - немає ні часу, ні бажання. Та й покарання для нападника просто смішне.

"Ну законы у нас таковы, что штраф - 56 гривен", - говорить Анатолій Сидоренко, перший заступник Незалежної профспілки медичних працівнників України.

Посилити відповідальність за напади на медиків цього тижня закликала і очільниця МОЗ. Якраз після подій у Чорноморську. Уляна Супрун просить для медиків поліційний ескорт.

"Запровадити супровід медичного працівника, за його зверненням представниками Національної поліції України. Також встановити кримінальну відповідальність за погрози та посягання на життя медичних працівників".

"Справа в тому шо з реформою поліції кількість партулів поліції в Києві вкрай недостатньо працює і вони не завжди оперативно реагують на цей виклик", - пояснює Анатолій Рогов.

А от посилити відповідальність за напади мали б тут під куполом. Та до цього депутатські руки поки не дійшли. І законопроект припадає парламентським пилом. А медики тим часом вивчають основи самозахисту. І зітхають - скоро вже й охороняти буде нікого.

"Учитывая, что зарплата у нас заморожена на 2019 год по бюджету не предусмотрены повышения. Плюс открыты границы Польши, Чехии - увольняются, уходят и водители, и фельдшера, и врачи. К сожалению через годик это будет острая-острая проблема", - говорить Анатолій Сидоренко, перший заступник Вільної профспілки медичних працівнників України.

А що конкретно має змінитися для працівників "швидкої" після ухвалення відповідного законопроекту? Ми поставили це питання Ірині Сисоєнко - заступниці голови парламентскього комітету з питань охорони здоров'я.

"Мною внесений законопроект 6311 - він є на розгляді в парламенті, але до цих пір ще не ухвалений, якраз яким ми вносимо зміни в закон України про Національну поліцію, де обов'язком представника Нацполіції є, по потребі медпрацівника, супровід медпрацівника на надання їм меддопомоги пацієнту.

Також цим законопроектом ми встановлюємо більш жорстку кримінальну відповідальність за злочини направлені на життя і здоров'я медичних і фамацевтичних працівників. Другим важливим є, що суспільство має знати, що медик має високий захищений статус, на рівні держави, так само як охороняється і має статус високий журналіст, так само, я вважаю, має мати високий ступінь поваги від суспільства і медичний працівник.

Це є надзвичайно важлива категорія людей від яких залежить життя кожного з нас. Тому якраз питання відповідальності, кримінальної відповідальності за злочини направлені на життя і здоров'я медпрацівника та фармацевта є також стуттю і змістом законопроекту", - пояснює Ірина Сисоєнко заступник голови комітету ВР з питань охорони здоров'я.