Актера Алека Болдуина арестовали за нападение [ Редактировать ]
Известная голливудская звезда, актер, продюсер и ведущий шоу Алек Болдуин арестован в Манхэттене в пятницу "за нападение". Об этом сообщает CNN.
"Актер Алек Болдуин был арестован в пятницу за нападение", - отмечается в сообщении.
По словам лейтенанта полиции Нью-Йорка Джона Гримпела, инцидент произошел на 10-й улице Манхэттена. В то же время, обстоятельства задержания не сообщаются.
Болдуин сейчас содержится в 6-м участке, проинформировал представитель полиции.
Актер Алек Болдуин снялся в около восьми десятках художественных фильмов, в том числе, "Перл Харбор", "Отступники", "Римские приключения", в нескольких частях картины "Миссия невыполнима", в сериале "Друзья" и других. Сейчас он регулярно снимается в телешоу "Saturday Night Live", где пародирует президента США Дональда Трампа, а также имеет собственное ток-шоу на телеканале ABC под названием "The Alec Baldwin Show".
Ранее мы писали о том, что Алек Болдуин спланировал свое самоубийство.
по теме
Рідлі Скотт готує продовження "Гладіатору"
Історичий фільм "Гладіатор" матиме продовження. Британський режисер Рідлі Скотт знімає другу частину. Однак виконавця головної ролі - Рассела Кроу - глядачі не побачать
Beatles випустили новий кліп
Невмируща класика. Через півстоліття після розпаду легендарних Beatles вийшов новий кліп на пісню Glass Onion, "Скляна цибулина". Ролик зібраний із рідкісних світлин учасників гурту на тлі анімованих елементів
"Накачала снотворным и узнала об изменах": жена популярного певца открыла тайну
Жена легендарного рок-музыканта Оззи Осборна Шерон поделилась, каким образом она добивалась признания в изменах
"Дизель шоу" объявили о туре после гибели Поплавской
Участники "Дизель шоу" отправятся в тур в память о Марине Поплавской, которая трагически погибла 20 октября
The Beatles випустили новий кліп
Ролик зібраний із рідкісних світлин учасників гурту на тлі анімованих елементів