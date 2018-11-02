Известная голливудская звезда, актер, продюсер и ведущий шоу Алек Болдуин арестован в Манхэттене в пятницу "за нападение". Об этом сообщает CNN.

"Актер Алек Болдуин был арестован в пятницу за нападение", - отмечается в сообщении.

По словам лейтенанта полиции Нью-Йорка Джона Гримпела, инцидент произошел на 10-й улице Манхэттена. В то же время, обстоятельства задержания не сообщаются.

Болдуин сейчас содержится в 6-м участке, проинформировал представитель полиции.

Актер Алек Болдуин снялся в около восьми десятках художественных фильмов, в том числе, "Перл Харбор", "Отступники", "Римские приключения", в нескольких частях картины "Миссия невыполнима", в сериале "Друзья" и других. Сейчас он регулярно снимается в телешоу "Saturday Night Live", где пародирует президента США Дональда Трампа, а также имеет собственное ток-шоу на телеканале ABC под названием "The Alec Baldwin Show".

Ранее мы писали о том, что Алек Болдуин спланировал свое самоубийство.