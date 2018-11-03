Стрельба в США: в полиции рассказали подробности [ Редактировать ]
В штате Флорида (США) мужчина открыл стрельбу в студии йоги в результате чего погиб один человек, а сам нападавший застрелился. Об этом сообщает Tallahessee Democrat.
Представитель правоохранительных органов заявил, что ранения получили по меньшей мере шесть человек. Один человек был доставлен в больницу в критическом состоянии, еще трое в тяжелом, а двое других - в стабильном. Один из пострадавших в последствии умер в больнице. Сам стрелок покончил с собой.
Сообщается, что студия йоги находится в торговом центре. В момент инцидента на занятия йоги было записано 11 человек. Сам инструктор по йоге не пострадал.
Свидетели рассказали, что в студию зашел высокий человек с бородой и вел себя странно. После этого доставши оружие он открыл огонь. Местные власти сообщают, что произошел конфликт. Полиция пока не определила личность и мотив нападавшего.
Ранее мы сообщали о том, что иностранец устроил стрельбу в центре Одессы.
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