В российском городе Тюмень 20-летняя девушка на Hyundai Solaris не справилась с управлением на оживленном перекрестке и врезалась в толпу с людьми. В результате аварии 7 человек получили травмы.

Инцидент произошел вечером 2 ноября, пишет "24 канал".

Известно, что Hyundai Solaris не вписался в поворот и снес ограждение, въехав на толпу. Пешеходы как раз готовились переходить дорогу. Известно, что автомобиль сбил 7 человек, 3 женщин с переломами доставили в больницу. Чудом обошлось без жертв.

"Автомобиль Hyundai спускался с путепровода Мориса Тореза с левым поворотом на улицу Герцена. Предварительно, водитель не справилась с управлением и сбила семь пешеходов, находившихся на тротуаре. Обстоятельства происшествия выясняются",- прокомментировали событие в ГИБДД в Тюменской области.

О водителе известно, что ей всего 20 лет, за рулем она – 2 года, на момент аварии была трезвой.

Напомним, Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро - пострадали. Позже один из пострадавших скончался.