В результате ДТП парализовано движение на Шулявском путепроводе (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на Шулявском путепровод произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение автотранспорта полностью парализовано.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Масштабная авария произошла на Шулявском путепроводе около 22:00. В ДТП три автомобиля: Citroen, Opel, Smart. Пока есть информация об одной потерпевшей. Детали относительно причин аварии выясняются", - говорится в сообщении.
Также в Киеве возле посольства перевернулся BMW с пьяным водителем.
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