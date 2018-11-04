В Киеве на Шулявском путепровод произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение автотранспорта полностью парализовано.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Масштабная авария произошла на Шулявском путепроводе около 22:00. В ДТП три автомобиля: Citroen, Opel, Smart. Пока есть информация об одной потерпевшей. Детали относительно причин аварии выясняются", - говорится в сообщении.

Также в Киеве возле посольства перевернулся BMW с пьяным водителем.