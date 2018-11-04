Петро Порошенко закликав знайти та покарати вбивць Катерини Гандзюк [ Редактировать ]
Біля лікарні з опівдня чергують десятки представників медіа - аби дізнатися точну причину смерті Гандзюк і коментарі силовиків. Проте, інформації небагато.
Руслан Смєщук про те, що відомо наразі.
Київський опіковий центр - саме тут лікувалася та померла Катерина Гандзюк.
Біля входу - оперативний автомобіль поліції, рідні Катерини та адвокат - Масі Наєм. Ані він, ані лікарі поки що нічого не коментують - посилаючись на таємницю слідства.
"Зараз проводяться слідчі дії - слідчі дії проводить СБУ. Я, як черговий лікар також не маю права давати ніяких коментарів - тому чекайте будь ласка. - А коли можна чекати? - Поки що невідомо - йдуть слідчі дії, вони будуть дуже довго, тому - коли конкретно - ми не можемо сказати. Ще до того, як приїхала слідче-оперативна група СБУ, приїжджала поліція - ми не допустили їх, тому що розслідування веде СБУ".
На своєму сайті поліція повідомляє - справа Катерини Гандзюк перекваліфікована із замаху на вбивство - на скоєне навмисне вбивство. Більше інформації правоохоронці можливо повідомлять після розтину тіла.
Тим часом, на цю трагічну події відреагував Президент. Зараз він із робочим візитом знаходиться в Туреччині.
"Щойно мені повідомили що активістка Катерина Гандзюк, проти якої було скоєна атака нелюдів - плеснули кислотою - вона, на жаль, померла в лікарні.
Я хочу зараз звернутися до правоохоронців, щоб ті зробили все, щоб були знайдені вбивці, покарані. Опинилися на лаві підсудних. І ми всі маємо об'єднати зусилля щоб це відбулося. Спільно допомогти поліції, правоохоронним органам - щоб зло було покарано", - закликав Петро Порошенко, президент України.
У злочину проти Каті Гандзюк немає терміну давності, так вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Винні мають бути покарані - написав глава уряду в своєму мікроблозі в Twitter.
Відреагували на загибель Катерини Гандзюк й інші українські політики та активісти.
"Якщо не зможемо закінчити те, що робила Гандзюк, то точно нічого не зможемо", - вважає Міністр закордонних справ Павло Клімкін. "Найкраща данина пам'яті активістки - аби таке жахіття більше не повторювалось", - написав він у своєму Twitter.
по теме
Справа Гандзюк: в ГПУ оприлюднили деталі розслідування
Прес-секретар ГПУ у своєму Facebook повідомила про те, що встигли зробити силовики по справі Гандзюк
Хто вбив Катерину Гандзюк?
Справа набула широкого резонансу - і через особистість Гандзюк, і через обставини злочину, і через досить повільне слідство
У Кривому Розі затримали серійного вбивцю
Серійні вбивства у Кривому Розі - у дворі приватного будинку поліція знайшла 5 трупів. Хто жертви? Та що сталося?
Від Саудівської Аравії вимагають розслідувати вбивство журналіста
Вбивство журналіста Джамаля Хашогджі розділило світ. Частина країн засудила цей злочин і погрожує санкціями Саудівській Аравії. Інші воліють заплющити очі на гучну справу. Хто на чиєму боці?
Таємниці Ватикану: хто полював на молодих дівчат?
35 років тому в Римі щезли двоє дівчат-підлітків - чи вдасться розкрити один із найтаємничіших злочинів в історії Італії?