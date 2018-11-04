Біля лікарні з опівдня чергують десятки представників медіа - аби дізнатися точну причину смерті Гандзюк і коментарі силовиків. Проте, інформації небагато.

Руслан Смєщук про те, що відомо наразі.

Київський опіковий центр - саме тут лікувалася та померла Катерина Гандзюк.

Біля входу - оперативний автомобіль поліції, рідні Катерини та адвокат - Масі Наєм. Ані він, ані лікарі поки що нічого не коментують - посилаючись на таємницю слідства.

"Зараз проводяться слідчі дії - слідчі дії проводить СБУ. Я, як черговий лікар також не маю права давати ніяких коментарів - тому чекайте будь ласка. - А коли можна чекати? - Поки що невідомо - йдуть слідчі дії, вони будуть дуже довго, тому - коли конкретно - ми не можемо сказати. Ще до того, як приїхала слідче-оперативна група СБУ, приїжджала поліція - ми не допустили їх, тому що розслідування веде СБУ".

На своєму сайті поліція повідомляє - справа Катерини Гандзюк перекваліфікована із замаху на вбивство - на скоєне навмисне вбивство. Більше інформації правоохоронці можливо повідомлять після розтину тіла.

Тим часом, на цю трагічну події відреагував Президент. Зараз він із робочим візитом знаходиться в Туреччині.

"Щойно мені повідомили що активістка Катерина Гандзюк, проти якої було скоєна атака нелюдів - плеснули кислотою - вона, на жаль, померла в лікарні.

Я хочу зараз звернутися до правоохоронців, щоб ті зробили все, щоб були знайдені вбивці, покарані. Опинилися на лаві підсудних. І ми всі маємо об'єднати зусилля щоб це відбулося. Спільно допомогти поліції, правоохоронним органам - щоб зло було покарано", - закликав Петро Порошенко, президент України.

У злочину проти Каті Гандзюк немає терміну давності, так вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Винні мають бути покарані - написав глава уряду в своєму мікроблозі в Twitter.

Відреагували на загибель Катерини Гандзюк й інші українські політики та активісти.

"Якщо не зможемо закінчити те, що робила Гандзюк, то точно нічого не зможемо", - вважає Міністр закордонних справ Павло Клімкін. "Найкраща данина пам'яті активістки - аби таке жахіття більше не повторювалось", - написав він у своєму Twitter.