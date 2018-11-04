Сьогодні в столичній лікарні померла Катерина Гандзюк - місцевий депутат Херсонщини, політичний активіст, розслідувач антикорупційних схем.

Влітку невідомий облив її сірчаною кислотою і з того часу жінка перебувала у лікарні.

За даними ЗМІ, у Катерини відірвався тромб. Проте, справа набула широкого резонансу. І через особистість Гандзюк, і через обставини злочину, і через досить повільне слідство.

Тож, нагадаємо, як все було.

"Хто замовив Катерину Гандзюк?" - відповісти на це запитання правоохоронні органи так і не змогли впродовж 3 місяців.

33-річна Катерина Гандзюк була депутатом Херсонської обласної та міської рад, радником Херсонського міського голови. Крім того, працювала національним волонтером ООН.

31 липня невідомий чоловік по дорозі на роботу облив Гандзюк сірчаною кислотою. Жінку з численними опіками доправили до обласної лікарні. Та вже наступного дня спеціальним санітарним літаком перевели до столичного опікового центру. А ще - надали державну охорону.

Друзі постраждалої одразу заявили, що напад пов'язаний з активною громадською позицією Катерини Гандзюк.

"Первая мысль - это продолжение серии нападений на активистов в Одессе, Херсоне, Харькове, Днепре. Методично за русские деньги пророссийские организации продолжают террор с целью запугать людей. Есть несколько групп, интересы которых - затрагивались. Она не скрывала", - розповідає Сергій Нікітенко, журналіст, друг Катерини Гандзюк.

А тим часом поліція відкрила справу за статтею "хуліганство", та під тиском громадськості її перекваліфікували - "замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю". На початку серпня в поліції відрапортували, що злочинця знайдено. Та пізніше його відпустили - через наявність алібі. Згодом затримали ще чотирьох підозрюваних. Усі вони - представники Української добровольчої армії, служили в зоні АТО.

Справа відразу ж викликала великий резонанс в Україні. Плакат з написом "Хто замовив Катю Гандзюк" з'явився на будівлі Херсонської мерії. Такий же флешмоб тоді запустили і у соцмережах.

Юрій Луценко взяв справу під особистий контроль. Однак замовника й досі не назвали.