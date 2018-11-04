Незвичайні змагання в "Олімпійському". В столиці проходить 21-ий чемпіонат України з перукарського мистецтва. В рамках турніру проводять десятки тренінгів та семінарів.

Усі подробиці в матеріалі.

"Зараз я вже роблю форму волосся. Я вже хочу зробити остаточну форму".

Більше тисячі учасників з усіх куточків країни, змагання відразу в п'яти категоріях та безліч майстер-класів від справжніх професіоналів Мейкапу. Фінальний етап 21-го чемпіонату України з перукарського мистецтва вперше проходить на НСК "Олімпійський".

"Это мероприятия создано для того, чтобы поднять статус специалиста Бьюти Индустрии. Чтобы оповестить простых людей, посетителей салонов красоты с новинками, инновациями", - говорить Софія Рогаль, голова правління компанії "ESTE".

Зачіски - від "гуру" перукарського мистецтва, а у ролі моделей - зірки української музики та телебачення.

"Модели - из совершенно разных направлений. Есть украинские этнические певицы - Наталка Карпа, ведущая телеканала "Интер" Екатерина Лысенко. Все образы с комментариями потом будут опубликованы в профессиональных глянцевых журналах", - говорить Вікторія Писаренко, головний редактор журналу "Makeup-you-professional".

"Делайте очень тугой жгут, он сам будет закручиваться в такую иллюзию "каракуля".

Подібні майстер-класи Ірина проводить не вперше. Розповідає, 25 років тому записалася на курси перукарів "заради експерименту" і от ніяк закінчити його не може. Сьогодні вона обрала для моделі стриманий образ успішної жінки.

"Стояла предо мной задача сделать все таки образ ведущей теленовостей. Чтобы это была красивая прическа, чтобы это было практично, чтобы это было модно, красиво и соответствовало действительности", - розповідає Ірина Зайцева, перукар, стиліст.

"Я погодилася тому що перш за все це цікаво. Спробувати себе і уявити себе в новому образі. Я зараз зі сцени казала, що для мене природність - це найважливіше. Я дуже не хотіла відрізнятися від тієї дівчини, яка я є в житті і від того образу, який в мене ефірний", - говорить Катерина Лисенко, ведуча програми "Подробиці".

Подібні майстер-класи за участі зірок організатори планують проводити щороку.