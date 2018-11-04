День особливих людей. Більше тисячі дітей і дорослих запросили сьогодні до "Фельдман Екопарку" під Харковом. Для них провели спеціальну екскурсію. Гості відчули на собі цілющу силу природи. І провели час із тваринами.

Що незвичайного було в цьому заході - розкажуть мої колеги.

На вході відвідувачам мультикомплексу "Фельдман Екопарк" роздають наліпки з написом "Усі ми рівні" й пропонують підтримати людей з особливими потребами. Тут впевнені: така ініціатива стане загальнонаціональною.

"Они такие же, как и мы!"

Сьогодні головні гості "Фельдман Екопарку" - люди з особливими потребами. Передусім - діти, й усі, кому необхідна реабілітація - фізичної чи психологічної. Тут вкотре наголошують - всі люди однакові й повинні мати рівні можливості.

"По всей Украине должны быть абсолютно доступные возможности для театров, для кинотеатров, для детских площадок. Для больниц, для горисполкомов, для облисполкомов. Везде человек может зайти, у него нет препятствий. Мы все одинаковые - мы все хотим жить, мы все хотим радоваться. Оставлять после себя что-то.

Возможность контакта на таких мероприятиях - люди знакомятся, люди видят, что они не изгои, есть много людей, у которых есть проблемы", - закликав Олександр Фельдман, народний депутат України, засновник мультикомплексу.

Почувши музику, діти залюбки підтанцьовують. А біля вольєрів із тиграми - екскурсія з сурдоперекладом - для тих, хто не чує.

"У Далилы и ее друга Банзая в соседнем вольере, который живет, буквально недавно родилось 4 тигрят. - Он знает об этом. - Молодец!"

Та чи не найбільше емоцій у контактному зоопарку. Малеча із задоволенням годує свиней та гладить козенят.

"Открываем ладошку, гладим. Гладим козочку, давай. Смотри, она мягкая, пушистая".

І діти - навіть якщо не можуть говорити - реагують на таке спілкування.

"Вот рука у него сведена, он, когда видит козлика - пытается его погладить, и он начинает ее открывать. Происходит расслабление спастических мышц. И вот, мне кажется, ему нравится".

Ці хлопці з дитячого будинку - з рук годують свиней чи не вперше в житті.

"Кормлю животных. Все мне нравится. Я довольный", - говорить Паша, вихованець дитячого будинку.

Цирковий поні Капітошка - ходить іспанським кроком і стає дибки. Після міні-вистави діти - знайомляться з ним ближче.

"Кормил и гладил. - Чем кормил? - Яблоком".

І таке спілкування - теж ліки, - кажуть фахівці. Іпотерапія допомагає діткам із вадами опорно-рухового апарату. Дітей із психічними та поведінковими розладами ведуть спілкуватися з собаками. За роки роботи тут бачили приклади дивовижних змін.

"Мама, которой можно памятник поставить, привела нам своего малыша еще три года назад. Он даже не мог держать головы, он просто лежал. И вот в течение 3 лет они проходили у нас реабилитацию. Данный ребеночек уже сидит на лошади, держит голову", - розповідає Тетяна Алієва, керівник психологічної служби центру психосоціальної реабілітації "Фельдман Екопарк".

Для "Фельдман Екопарку" робота з особливими дітьми - справа вже звична. Реабілітацією тут займаються п'ять років. Використовують сучасні методики екотерапії. Інклюзивні заняття проводять в Дитячій еколого-натуралістичній академії, а влітку в Оздоровчо-освітньому дитячому таборі. У "Фельдман Екопарку" кажуть, що хочуть, аби їх приклад - робити добрі й цікаві справи для людей з особливими потребами, підтримали і в інших містах.