Нова Каледонія залишається у складі Франції - так вирішили жителі архіпелагу на референдумі.

За попередніми даними, проти незалежності проголосували 58 відсотків населення. Нова Каледонія - це заморська територія в Тихому океані, якою Франція володіє 165 років.

Про настрої місцевих - Аліса Орлова розкаже.

Чарівні пляжі, одна з найбільших у світі лагун та значні поклади нікелю. Це - французька заморська острівна територія "Нова Каледонія", розташована в Тихому океані - за 20 тисяч кілометрів від Франції. Ці острови відкрив ще Джеймс Кук у другій половині 18-го століття. Майже сторіччя по тому Франція оголосила їх своїми. Сьогодні жителі архіпелагу вирішували - залишитися у складі європейської країни чи стати незалежними та йти власним шляхом.

"Усе заради майбутнього нашої країни! Це виняткова, прекрасна можливість. Багато країн навіть мріяти не можуть про таке. Тож ми просто повинні, повинні голосувати!", - переконаний Патрік, ресторатор.

"Дуже жаль, що багато людей не переймаються цим референдумом. Адже ми готувалися до нього 30 років", - говорить Сомні, активістка.

Попри заклики націоналістів покласти край колоніалізму, більшість жителів не підтримала ідею повного суверенітету. З невеликою перевагою - 58 відсотків - перемогли прибічники ідеї, щоб Нова Каледонія й надалі залишалася у складі Франції.

Президент Еммануель Макрон привітав таке рішення та висловив надію на гармонічне співіснування архіпелагу у складі європейської країни.

"Виборцям було дозволено зробити власний вибір, з повним усвідомленням фактів про відносини Нової Каледонії і Франції. Більшість з них проголосувала за те, щоб архіпелаг і надалі залишався французьким. Маю сказати - я пишаюся тим, що ми зробили цей історичний крок і залишилися разом", - наголосив Еммануель Макрон, президент Франції.

Це друга спроба для Нової Каледонії відокремитися від метрополії. 20 років тому тут уже відбувся референдум про незалежність. Тоді більшість висловилися проти. Цього разу також не очікували сенсації.

"Усе буде добре, я не хвилююся. У понеділок ми будемо жити, як і раніше. Це ж не війна, чого боятися?", - говорить Міріам, бухгалтер Air France.

Серед переваг противники незалежності називають наявність європейського паспорту, французьку освітню систему та майже півтора мільярда євро щорічної допомоги від Парижа. Прихильники відокремлення, втім, обіцяють боротися й далі.

"Якщо не зараз, то через 2-3 роки ми все одно переможемо. Наша молодь готова, усе заради неї", - переконаний Жан-Марк, скульптор.