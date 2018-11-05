Авіакатастрофа Boeing: в Індонезії продовжили пошукову операцію [ Редактировать ]
В Індонезії знайшли рештки тіл 105 жертв авіакатастрофи "Боїнга" авіакомпанії Лайон Ейр. 14 людей упізнали. Пошукову операцію продовжили ще на 3 дні.
Окрім тіл, шукають другу чорну скриньку, щоб з'ясувати причину авіакатастрофи. Лайнер упав у море 29 жовтня невдовзі після злету. Всі 189 пасажирів загинули.
Українців серед них не було.
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