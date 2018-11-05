В Польше впыхнула корь, заболел украинец [ Редактировать ]
В Польше зафиксирован рост заболевания корью, один из больных - гражданин Украины.
"С 31 октября в центральной Польше зарегистрировано 17 случаев заболевания корью, в том числе детей", - сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский 4 ноября, передает "Польское радио".
"Один из больных - гражданин Украины, где, по официальным данным, с начала года заболели более 35 тыс. человек", - добавил Шумовский.
Министр сообщил, что правительством обсуждается возможность введения обязательных прививок от кори для граждан стран, не являющихся членами ЕС.
Шумовский напомнил, что прививки от кори, также как и ряда других заболеваний, в Польше являются обязательными.
Ранее в прикарпатском селе заболели корью десятки детей.
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