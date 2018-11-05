В Польше за неделю заболели корью 17 человек. Фото: facebook.com/tatiana.klishyna

В Польше зафиксирован рост заболевания корью, один из больных - гражданин Украины.

"С 31 октября в центральной Польше зарегистрировано 17 случаев заболевания корью, в том числе детей", - сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский 4 ноября, передает "Польское радио".

"Один из больных - гражданин Украины, где, по официальным данным, с начала года заболели более 35 тыс. человек", - добавил Шумовский.

Министр сообщил, что правительством обсуждается возможность введения обязательных прививок от кори для граждан стран, не являющихся членами ЕС.

Шумовский напомнил, что прививки от кори, также как и ряда других заболеваний, в Польше являются обязательными.

Ранее в прикарпатском селе заболели корью десятки детей.