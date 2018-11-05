Жителі Ірану протестують проти американських санкцій [ Редактировать ]
В Ірані тисячі людей вийшли на вуличні демонстрації на знак протесту проти американських санкцій, які набули чинності сьогодні.
Перед будівлею колишнього посольства США в Тегерані спалювали портрети Дональда Трампа, американські прапори та доларові купюри.
Нагадаємо, Вашингтон вийшов зі спільної з Іраном ядерної угоди, укладеної 3 роки тому. Вона передбачала згортання Тегераном ядерної програми в обмін на скасування економічних обмежень. Після розірвання договору Трамп поновив заборони щодо країни та пригрозив державам-союзницям санкціями, якщо ті не припинять купувати іранську нафту.
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