В Ірані тисячі людей вийшли на вуличні демонстрації на знак протесту проти американських санкцій, які набули чинності сьогодні.

Перед будівлею колишнього посольства США в Тегерані спалювали портрети Дональда Трампа, американські прапори та доларові купюри.

Нагадаємо, Вашингтон вийшов зі спільної з Іраном ядерної угоди, укладеної 3 роки тому. Вона передбачала згортання Тегераном ядерної програми в обмін на скасування економічних обмежень. Після розірвання договору Трамп поновив заборони щодо країни та пригрозив державам-союзницям санкціями, якщо ті не припинять купувати іранську нафту.