Под зданием Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) около сотни активистов продолжают требовать отставки и.о. главы ФГИУ Виталия Трубарова. Сегодня они намерены не пускать Трубарова и сотрудников Фонда на свои рабочие места. В связи с чем активисты заблокировали вход в здание Фонда.



Таким образом митингующие продолжают свою бессрочную акцию за отставку Трубарова. Напомним, акция началась на прошлой неделе под стенами Кабинета министров, позже ее участники перешли под здание ФГИУ.



Сегодня к акции присоединились и представители общественной организации "Всеукраинское движение ветеранов и волонтеров АТО". Сейчас возле здания ФГИУ в основном активисты ОО "Неизвестный патриот" и ОО "Всеукраинское движение ветеранов и волонтеров АТО".

"Всеукраинское движение ветеранов и волонтеров АТО присоединились к этой мирной акции потому что хотим поддержать наших побратимов. Виталий Трубаров это одиозный чиновник, который непонятно каким образом прошел закон Украины о люстрации. То есть человек, который занимал не последние должности при Януковиче, сейчас занимает должность и.о. главы Фонда государственного имущества Украины. Как результат мы видим, что приватизация провалена, уголовные производства, которые открыты против Трубарова, просто не расследуются. А ведь по сути у государства просто украли часть помещения Министерства агрополитики в центре Киева. Когда ветераны и волонтеры АТО сегодня не получают необходимой помощи от государства, зато на государственных должностях работают такие "ставленники Кремля" как Трубаров, которые продают украинское имущество за копейки", - рассказал юрист ОО "Всеукраинское движение ветеранов и волонтеров АТО" Вадим Низенко.



По словам организаторов, акция продлится пока и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров не будет отправлен в отставку.