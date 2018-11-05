Убийство школьницы под Харьковом: опубликован фоторобот подозреваемого [ Редактировать ]
Полиция Харькова опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве 15-летний девочки, тело которой нашли 3 ноября в лесопосадке у с. Покотиловка, сообщили в пресс-службе областного управления.
По данным экспертов, студентка была изнасилована, а потом преступник ее задушил. Также у тела подростка не была обнаружена принадлежавшая ей сумка. В полиции опубликовали приметы потенциального убийцы, а также его фоторобот. Подозреваемому на вид 35-45 лет, рост - 185 см, худощавого телосложения.
Фото: Нацполиция
Полиция начала расследование. Убийце грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Ранее в Киеве на мусорке нашли мертвую девочку.
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