Полиция Харькова опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве 15-летний девочки, тело которой нашли 3 ноября в лесопосадке у с. Покотиловка, сообщили в пресс-службе областного управления.

По данным экспертов, студентка была изнасилована, а потом преступник ее задушил. Также у тела подростка не была обнаружена принадлежавшая ей сумка. В полиции опубликовали приметы потенциального убийцы, а также его фоторобот. Подозреваемому на вид 35-45 лет, рост - 185 см, худощавого телосложения.

Фото: Нацполиция

Полиция начала расследование. Убийце грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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