Осенний призыв в Киеве достиг критической ситуации [ Редактировать ]
Уровень нынешнего призыва в ряды Вооруженных сил Украины в Киеве крайне низок. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин, передает корреспондент "УНИАН".
"По состоянию на сегодняшний день, согласно плану призыва в 844 военнослужащих, не призваны в ряды ВСУ 39,5%. Явка призывников в Киеве крайне низкая. На сегодняшний день в военные комиссариаты прибыли всего 8% юношей - жителей столицы. То есть, жители Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их ищем с помощью органов Нацполиции и уже тогда доставляем в призывные участки для определения пригодности к военной службе", - сказал Клявлин.
Также он рассказал, что призывники всячески избегают визита в военкомат: во время призывной кампании некоторые выезжают за границу, другие скрываются у родственников и на дачах.
Кроме того, вузы не всегда информируют военкоматы о студентах, которые уже закончили учебу, а следовательно, потеряли право на отсрочку от призыва. Данные из вузов в военкоматы передаются не в полном объеме, поэтому мы с помощью Нацполиции посещаем общежития, где проживали эти призывники, и обнаруживаем факты, когда лицо утратило право на отсрочку, но называет себя студентом на том основании, что якобы проживает в общежитии.
"Такая ситуация ставит под угрозу выполнение плана по призыву на срочную службу в Киеве", - констатировал Клявлин.
Также он добавил, что на сегодняшний день в Киеве в призывные участки не явились 23 тысячи 424 человека.
Он отметил, что ситуация с призывом во время текущей призывной кампании является самой худшей, даже по сравнению с 90-ми и двухтысячными годами и хуже, чем во время весеннего призыва этого года. Причиной такой ситуации он считает общее отношение к Вооруженным силам у граждан.
"Но волна патриотизма, которая была в 2014-2016 годах, постепенно угасает, очень много негативной информации о прохождении службы призывниками в СМИ. Нашей информации не доверяют, зато верят информации в интернете, что призывников будут отправлять в зону проведения Операции Объединенных сил. Хотя это невозможно, поскольку срочников запрещено отправлять в зону ООС. Не привлекаются туда призывники. Это запрещено категорически и за это снимают с должности командиров", - подытожил Клявлин.
Ранее мы писали о том, что 1 октября в Украине стартовал осенний призыв, который продлится рекордный срок.
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