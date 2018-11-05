У Гавані влаштували пробіг антикварних автомобілів [ Редактировать ]
Десятки антикварних автомобілів проїхали середмістям кубинської столиці. У Гавані такий автопробіг влаштовують щороку.
Ретро-транспорт давно уже став візитівкою країни.
Організатори кажуть, цей заїзд чудовий спосіб показати світові особливості кубинської культури.
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На Кубі влаштували автопробіг ретро-автомобілів
Організатори переконані, що такий заїзд - чудовий спосіб презентувати світові особливості кубинської культури
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