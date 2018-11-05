Два місяці без уроків. У сільській школі на Волині досі не розпочався навчальний рік. Дітей до школи не пускають батьки. Натомість усі разом вони ходять на акції протесту. Одна з таких відбулася сьогодні. Чого вимагають - про це в наступному сюжеті.

Міжнародна траса Київ-Ковель-Ягодин. Сюди за 20 кілометрів приїхали жителі села Стобихівка. Учень сьомого класу Олександр Мороз тут разом із братом і татом. Від початку навчального року він ще жодного дня не був на уроках. Стара школа аварійна, а нову - ніяк не почнуть будувати.

"Хочу, щоб була затишна, щоб тепло було, щоб ходили всі в одну зміну. Щоб спортзал був великий. Можна було грати в футбол", - говорить Олександр Мороз, учень Стобихівської середньої школи.

"Діти в школу не йдуть вже два місяці. Нас ніхто не чує. Ми приїхали, щоб нас почула влада", - говорить Віктор Мороз, батько учня Стобихівської середньої школи.

Люди ще влітку попереджали чиновників про те, що не пускатимуть дітей до навчального закладу.

"Ніхто не враховує, що ситуація така, що не має куди йти. Тому що на сьогодні опалення відсутнє в школі, буде зима, буде мороз, туалет - відсутній, криша протікає", - говорить Віктор Осадчук, житель села Стобихівка.

Жителі Стобихівки від обіцянок чиновників стомилися. Кажуть, їх уже навіть почали залякувати.

"Визивають мене в суд батька, який не виконує батьківських обов'язків. Що дітей не вчу і так далі. Визивали раз в суд. Суд перенесли на 6 листопада. Завтра їдем в суд, і всі батьки їдуть в суд. Може буде 100 батьків, може буде більше", - говорить Сергій Сухацький, житель села Стобихівка.

Селяни висунули ультиматум чиновникам: або тендер на будівництво школи, або блокада траси.

"Ми приїхали, щоб перекривати дорогу, бо нас влада не чує. Експертиза пройшла ще 14 жовтня. Тендер ніхто не оголосив. Ми рішили перекрити трасу, щоб нас влада почула", - говорить Марія Босак, матір учня Стобихівської середньої школи.

Після радикальних дій батьків - чиновники таки почули їх, і сьогодні ж, за півгодини до початку блокування траси, оголосили тендер. Заявлена вартість будівництва нового навчального закладу майже 115 мільйонів гривень.

"Тендер оголошено на повну суму, але в цьому році, так як ми маємо виділених тільки півтора мільйона, то на півтора мільйона ми й зробимо робіт. Розкриття тендерних пропозицій буде 23 листопада. Після того, думаю нам треба дві неділі, щоб використати тих півтора мільйона гривень", - говорить Валентин Цьось, заступник голови Волинської ОДА.

Цих грошей вистачить лише на фундамент. В обладміністрації наступного року обіцяють знайти всю суму. Батьків така відповідь не дуже заспокоїла. Вони погодилися пустити дітей до школи, лише коли в село приїде будівельна техніка.