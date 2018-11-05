Уже майже місяць шахтарі на Донбасі вимагають погасити борги за попередні три роки. На глибині півкілометра вони облаштували штаб, там цілодобово перебувають 15 працівників.

Мітингують не лише гірники - містяни щодня перекривають дороги в центрі Лисичанська. А щоби в парламенті побачили, в яких умовах доводиться працювати шахтарям, нардеп Сергій Каплін приніс до Ради робоче взуття гірників.

"Подивіться, в яких умовах вони спустились туди, яких умовах вони живуть, за що вони живуть з мізерною зарплатнею. Це капці, це взуття, в якому вони там знаходяться, коли знімають чоботи, вони виготовлені з резини, яка відрізана від якихось шматків зіпсованого обладнання, транспортьорних лєнт. Щось виготовлене із пляшок із-під води. Ситуація справді жахлива. Нам вдалося добитися, щоб Кабінет міністрів на своєму засіданні передбачив шахтарям триста мільйонів гривень для погашення заборгованості", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики.