Сергій Каплін домігся, щоб Кабмін передбачив погашення заборгованості по зарплатам гірникам з Лисичанську [ Редактировать ]
Уже майже місяць шахтарі на Донбасі вимагають погасити борги за попередні три роки. На глибині півкілометра вони облаштували штаб, там цілодобово перебувають 15 працівників.
Мітингують не лише гірники - містяни щодня перекривають дороги в центрі Лисичанська. А щоби в парламенті побачили, в яких умовах доводиться працювати шахтарям, нардеп Сергій Каплін приніс до Ради робоче взуття гірників.
"Подивіться, в яких умовах вони спустились туди, яких умовах вони живуть, за що вони живуть з мізерною зарплатнею. Це капці, це взуття, в якому вони там знаходяться, коли знімають чоботи, вони виготовлені з резини, яка відрізана від якихось шматків зіпсованого обладнання, транспортьорних лєнт. Щось виготовлене із пляшок із-під води. Ситуація справді жахлива. Нам вдалося добитися, щоб Кабінет міністрів на своєму засіданні передбачив шахтарям триста мільйонів гривень для погашення заборгованості", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики.
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