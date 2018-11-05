Скандал навколо української команди "Ігор Нескорених". Учасники АТО звинуватили оргкомітет у покриванні спортсмена, який, начебто не є учасником бойових дій. Про все розкаже Даніїл Снісар.

На змаганнях у Сіднеї боєць добровольчого батальйону, маріуполець Олександр Бєлобоков виборов одразу дві призові нагороди. Золото у греблі на тренажері та срібло у штовханні ядра. Під сумнів його участь у бойових діях поставили деякі учасники АТО та активісти. Оргкомітет змагань в Україні заявив: біографію учасників ретельно перевіряють. Адже головна умова участі - отримання поранення під час бойових дій.

"Кожен учасник - кандидат до збірної, повинен був надати документи, що підтверджують його участь в операціях у зоні бойових дій. І документи про його травму чи поранення, що повинна бути набута в результаті виконання службового обов'язку в зоні бойових дій", - говорить Оксана Горбач, координатор проекту "Ігри Нескорених".

Документи спортсмен оргкомітету надав. Про те, що Олександр Бєлобоков був у складі добровольчого батальйону підтвердили маріупольські волонтери і військовослужбовці.

"Білобоков брав участь в бойових діях - зі слів офіцера головного управління розвідки. Наголошую на цьому. Не Збройних Сил України. І саме головне управління розвідки звернулося до 8го батальйону з проханням включити його як добровольця, який виконував завдання в секторі М", - говорить Сергій Ільницький, капітан української збірної команди "Ігор нескорених".

"Ми отримали підтверджуючий документ від української добровольчої армії за підписом начальника 8го окремого батальйону. Був надісланий запит на роз'яснення в українську добровольчу армію про те, що ми хочемо отримати більше деталей про надання цієї довідки та обставини отримання поранення Олександром Білобоковим", - заявляє Оксана Горбач, координатор проекту "Ігри Нескорених".

Активісти вважають: доказів, що Бєлобокав травмував руки у бою немає. Це підтверджує й медична довідка з лікарні у Маріуполі. Вказано, що зі слів пацієнта, травма набута у побуті. Сам спортсмен каже: у травні 2014-го заявляти про будь-який зв'язок із армією було небезпечно, бо у місті тоді були бойовики. Тому, у лікарні довелося збрехати.

"25 мая - это была моя первая боевая операция под руководством офицера ВСУ. Была какая-то ошибка моя. Произошел взрыв, что привело к ранению обоих рук. Был эвакуирован морем. Информацию, которую я предоставил членам команды - она правдива. Готов работать с компетентными органами, чтобы это доказать", - говорить Олександр Бєлобоков член української збірної команди "Ігор нескорених".

В оргкомітеті кажуть: ніхто із активістів із офіційними заявами та свідченнями до них не звертався. А пости у соцмережах не можуть бути надійним доказом. Проте, обіцяють у ситуації все ж розібратися. Про санкції від організаторів міжнародного турніру поки не йдеться.