Набули чинності санкції США проти Ірану

Сьогодні набули чинності "найжорсткіші" санкції США проти Ірану. Це, власне, відновлення усіх обмежень, скасованих три роки тому після укладання угоди щодо іранської ядерної програми. У Вашингтоні вважають, що Тегеран не дотримується домовленостей, і продовжує випробувати балістичні ракети та підтримувати терористів на Близькому Сході.