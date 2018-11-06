Госдеп США призвал наказать виновных в убийстве Гандзюк [ Редактировать ]
США призывают привлечь к ответственности виновных в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом написала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.
Она выразила соболезнования родным и близким погибшей чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. К своей записи Нойерт добавила хэштеги #мовчання_вбиває и #хтозамовив.
"США выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Нападения на украинское гражданское общество должны прекратиться. Те, кто ответственен за порядок и совершение этой ужасной атаки, должны быть привлечены к ответственности", - написала Нойерт.
The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив— Heather Nauert (@statedeptspox) 6 ноября 2018 г.
Напомним, что убийство Гандзюк будет расследовать СБУ.
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