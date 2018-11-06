Курс евро в Украине резко обвалился [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже вырос.
Национальный банк Украины установил на вторник, 6 ноября, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2 801,5313 (-11,751 грн);
– 100 евро – 3 185,3411 гривны (-260,5833 грн).
Напомним, что курс биткоина стремительно растет.
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