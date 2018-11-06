У Запоріжжі поліція викрила три порностудії [ Редактировать ]
Запорізькі поліцейські знайшли три порностудії, які облаштував чоловік з Дніпропетровщини. Усі вони були в орендованих квартирах - дві у Запоріжжі. Одна - у Кривому Розі.
Цілодобово там працювало 12 дівчат. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери та мобільні телефони.
Організатор та його спільники затримані.
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