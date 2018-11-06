Під час затримання фігуранти спробували втекти

Банду серійних крадіїв елітних автівок викрили на Київщині. За даними ГПУ, троє чоловіків викрадали VIP-машини, "перебивали" номери кузова та двигуна і продавали.

Під час затримання фігуранти спробували втекти, проте водій не впорався з кермуванням, і авто зловмисників перекинулося.

Злодіям загрожує до 12-ти років ув'язнення із конфіскацією майна.