В Николаеве пассажир автомобиля "Инфинити" во время составления админпротокола ударил полицейского и сломал ему челюсть.

Инцидент произошел еще 27 октября, однако известно о нем стало только сейчас сообщает 6 ноября местное издание "Новости-N" со ссылкой источник в прокуратуре.

Так, полицейские остановили кроссовер "Инфинити"- у автомобиля не горели лампочки освещения номерного знака.

При общении с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В ходе составления протокола по админстатье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения" водитель начал громко, в нецензурной форме, выражать свое недовольство, проявлять агрессию в отношении патрульных.

Водитель "Инфинити" вел себя настолько агрессивно, что ему пришлось надеть наручники. Когда полицейские надевали наручники водителю, к ним неожиданно подскочил пассажир "Инфинити" и ударил наклонившегося патрульного ногой в лицо.

После этого полицейские задержали как водителя, так и пассажира и доставили их в райотдел полиции.

В результате инцидента старший лейтенант полиции получил перелом челюсти и был госпитализирован.

В отношении 19-летнего жителя Николаева, ударившего полицейского, открыто уголовное производство по статье "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

До этого в прокуратуре рассказали, как полицейские всю ночь избивали жителя Николаевской области.