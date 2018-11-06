Пассажир роскошной иномарки проломил челюсть полицейскому в Николаеве [ Редактировать ]
В Николаеве пассажир автомобиля "Инфинити" во время составления админпротокола ударил полицейского и сломал ему челюсть.
Инцидент произошел еще 27 октября, однако известно о нем стало только сейчас сообщает 6 ноября местное издание "Новости-N" со ссылкой источник в прокуратуре.
Так, полицейские остановили кроссовер "Инфинити"- у автомобиля не горели лампочки освещения номерного знака.
При общении с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В ходе составления протокола по админстатье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения" водитель начал громко, в нецензурной форме, выражать свое недовольство, проявлять агрессию в отношении патрульных.
Водитель "Инфинити" вел себя настолько агрессивно, что ему пришлось надеть наручники. Когда полицейские надевали наручники водителю, к ним неожиданно подскочил пассажир "Инфинити" и ударил наклонившегося патрульного ногой в лицо.
После этого полицейские задержали как водителя, так и пассажира и доставили их в райотдел полиции.
В результате инцидента старший лейтенант полиции получил перелом челюсти и был госпитализирован.
В отношении 19-летнего жителя Николаева, ударившего полицейского, открыто уголовное производство по статье "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".
До этого в прокуратуре рассказали, как полицейские всю ночь избивали жителя Николаевской области.
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