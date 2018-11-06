Зустріч Трампа і Путіна у Парижі не відбудеться [ Редактировать ]
Запланована на 11 листопада повноформатна зустріч Трампа і Путіна у Парижі не відбудеться. Про це американський президент розповів журналістам у понеділок.
За словами очільника Сполучених Штатів: захід, присвячений 100-річчю Першої світової війни - невдале місце для з'ясування відносин із Росією.
Однак, припускає Трамп, з Путіним він може побачитися на саміті Великої двадцятки в кінці листопада в Аргентині.
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