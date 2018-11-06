В Чехии назвали мост в честь украинского диссидента [ Редактировать ]
В Праге назвали мост в честь украинского диссидента Василия Макухи, который совершил акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками, пишет "Радио Свобода".
Открытие моста и таблички в честь диссидента состоялось 5 ноября на улице Украинской. В мероприятии приняли участие сенатор Рената Хмелова, первый заместитель администрации района от Партии пиратов Яна Комрскова, директор Института по исследованиям тоталитарных режимов Зденек Газдра и активисты.
У Празі урочисто відкрили пам‘ятну табличку дисиденту Василю Макуху. #Чехія #Прага #Макух pic.twitter.com/B9blwtPsTi— Serhii Stetsenko (@stetsenko_s) 5 ноября 2018 г.
Последние начали процесс присвоения одному из объектов имени Макуха много лет назад.
Раннее украинки покорили сеть свои фантастическим танцем на разрушенном мосту.