В Праге назвали мост в честь украинского диссидента Василия Макухи, который совершил акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками, пишет "Радио Свобода".

Открытие моста и таблички в честь диссидента состоялось 5 ноября на улице Украинской. В мероприятии приняли участие сенатор Рената Хмелова, первый заместитель администрации района от Партии пиратов Яна Комрскова, директор Института по исследованиям тоталитарных режимов Зденек Газдра и активисты.

Последние начали процесс присвоения одному из объектов имени Макуха много лет назад.

Раннее украинки покорили сеть свои фантастическим танцем на разрушенном мосту.